Infermieri in sciopero il 28 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con migliaia di manifesti affissi a Torino, a cui seguiranno altre province, gli Infermieri del NurSind annunciano una giornata di sciopero il 28 gennaio e inviano una lettera aperta alle istituzioni spiegando i motivi della loro protesta. “Se non si investe sui professionisti della salute e sugli operatori sanitari il servizio sanitario pubblico morirà. La nostra protesta oltre a denunciare come gli operatori e professionisti sanitari siano stati lasciati soli, è nell’interesse di tutti. Un governo che non è in grado di riconoscere e valorizzare i propri operatori dopo tutto quello che hanno subito e dopo tutto quello che hanno fatto e ancora tutt’ora stanno facendo non è un governo all’altezza”. “ Rivolgiamo un appello, con una lettera aperta, alla politica tutta, ai media, alle associazioni, ai cittadini con la speranza ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con migliaia di manifesti affissi a Torino, a cui seguiranno altre province, glidel NurSind annunciano una giornata diil 28e inviano una lettera aperta alle istituzioni spiegando i motivi della loro protesta. “Se non si investe sui professionisti della salute e sugli operatori sanitari il servizio sanitario pubblico morirà. La nostra protesta oltre a denunciare come gli operatori e professionisti sanitari siano stati lasciati soli, è nell’interesse di tutti. Un governo che non è in grado di riconoscere e valorizzare i propri operatori dopo tutto quello che hanno subito e dopo tutto quello che hanno fatto e ancora tutt’ora stanno facendo non è un governo all’altezza”. “ Rivolgiamo un appello, con una lettera aperta, alla politica tutta, ai media, alle associazioni, ai cittadini con la speranza ...

