Il Belgio espelle l'imam di Molenbeek: incoraggiava i fedeli a bruciare gli ebrei (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha vissuto in Belgio per quarant'anni, ma notoriamente non parla né francese né fiammingo. Mohamed Toujgani, l'imam capo della moschea Al Khalil nel quartiere brussellese di Molenbeek, tre mesi fa ha...

Rog_2 : RT @shalomroma: Il #Belgio ha espulso dal paese un imam di origini marocchine che, in un video risalente al 2009, chiese un “rogo degli ebr… - nan_nan_an : RT @shalomroma: Il #Belgio ha espulso dal paese un imam di origini marocchine che, in un video risalente al 2009, chiese un “rogo degli ebr… - shalomroma : Il #Belgio ha espulso dal paese un imam di origini marocchine che, in un video risalente al 2009, chiese un “rogo d… -