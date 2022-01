Grande fratello a Ravenna per tracciare i positivi (Di lunedì 17 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/sd no mpl.mp4 Lo diciamo da tempo: all’inferno si scende a piccoli passi. E la cosa peggiore non è tanto l’ingombrante intromissione dello Stato nella vita privata dei cittadini che il Covid sta producendo. Ma il fatto che le “autorità” si vantano pure di aver creato sistemi di controllo al limite della Corea del Nord. Chi pensava che dopo la prima ondata non avremmo più rivisto la polizia coi droni a caccia di runner, rivoltosi col cane o pericolosi bagnanti isolati, beh: si sbagliava. La terza (o quarta?) ondata sembra essere riuscita nell’impossibile compito di produrre molto di peggio. Siamo a Ravenna, dove la polizia locale ha trovato un modo innovativo per controllare che positivi e quarantenati rispettino le disposizioni di isolamento. Anziché presentarsi a casa del malcapitato, lo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/sd no mpl.mp4 Lo diciamo da tempo: all’inferno si scende a piccoli passi. E la cosa peggiore non è tanto l’ingombrante intromissione dello Stato nella vita privata dei cittadini che il Covid sta producendo. Ma il fatto che le “autorità” si vantano pure di aver creato sistemi di controllo al limite della Corea del Nord. Chi pensava che dopo la prima ondata non avremmo più rivisto la polizia coi droni a caccia di runner, rivoltosi col cane o pericolosi bagnanti isolati, beh: si sbagliava. La terza (o quarta?) ondata sembra essere riuscita nell’impossibile compito di produrre molto di peggio. Siamo a, dove la polizia locale ha trovato un modo innovativo per controllare chee quarantenati rispettino le disposizioni di isolamento. Anziché presentarsi a casa del malcapitato, lo ...

