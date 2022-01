Gazzetta dello Sport: la Lazio su Lapadula ma serve la partenza di Muriqi (Di lunedì 17 gennaio 2022) In caso di fumata bianca, Sarri avrebbe immediatamente bisogno di un altro vice - Immobile individuato, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', in Gianluca Lapadula . Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 17 gennaio 2022) In caso di fumata bianca, Sarri avrebbe immediatamente bisogno di un altro vice - Immobile individuato, secondo quanto riferito da 'La', in Gianluca

Advertising

CalcioOggi : LIVE Calciomercato: Lazio su Lapadula. Samp, sorpasso per Piccoli - La Gazzetta dello Sport - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: 'Facile dire #Ibrahimovic e #Lautaro: per me gli uomini decisivi nella lotta scudetto saranno #Tonali per il #Milan e #… - RadioRossonera : 'Facile dire #Ibrahimovic e #Lautaro: per me gli uomini decisivi nella lotta scudetto saranno #Tonali per il #Milan… - DnaBiancorosso : Gazzetta dello Sport - MaglieCalcio13 : Jorginho, Pallone d'oro sì o no? Ecco come è cambiato negli ultimi anni - La Gazzetta dello Sport -