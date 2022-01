Francia, Eric Zemmour multato per 10.000 euro: definì i minori migranti 'ladri, assassini e stupratori' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il candidato di estrema destra alle presidenziali francesi Eric Zemmour, noto per la sua palese xenofobia e per il dichiarato razzismo, è stato multato con 10.000 euro dal tribunale per incitamento ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il candidato di estrema destra alle presidenziali francesi, noto per la sua palese xenofobia e per il dichiarato razzismo, è statocon 10.000dal tribunale per incitamento ...

