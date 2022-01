Eriksson | «Sarri? Nel calcio bisogna usare logica I giocatori devono giocare al posto giusto»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’ex allenatore della Lazio, Sven-Goran, ha detto la sua sulla Lazio e le differenze frae Inzaghi Sven-Goranha parlato ai microfoni de Il Messaggero della Lazio. Le sue parole: LAZIO – «La guardavo sempre quando c’era Inzaghi. Conmi aspettavo un altro gioco. Non è adatto il 4-3-3 con i calciatori a disposizione. Si parla sempre di tattica ma contano ie farlinella posizione a loro congeniale. Neluna certa. Un allenatore deve sempre cercare di esaltare le caratteristiche dei suoi». SERIE A – «Ho visto Roma-Juventus e non capisco cosa stia succedendo ai bianconeri con quella rosa pazzesca. Inter e Milan le squadre ...

Advertising

pasqualinipatri : Il Messaggero | Eriksson: “Lazio senza giocatori adatti al 4-3-3, Sarri deve adeguarsi” - LALAZIOMIA : Il Messaggero | Eriksson: “Lazio senza giocatori adatti al 4-3-3, Sarri deve adeguarsi” - napolista : Eriksson: «La Lazio di Sarri? mi aspettavo altro. Un allenatore deve far evolvere il proprio pensiero» Al Messagge… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksson Sarri

... Sven GoranONLY ITALY Il Messaggero intervista Sven Goran. Che parla della Lazio, di Simone Inzaghi e soprattutto di. La prima domanda, appunto, è se guarda la Lazio Non la ...Di fronte c'era la Lazio di Sven Goranche sfiorò la vittoria dello Scudetto per vincerlo ... La squadra di Maurizioè a caccia dei tre punti che mancano dallo scorso 22 dicembre, in ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero il tecnico del secondo scudetto laziale Sven Goran Eriksson ha analizzato la stagio ...Dai boschi di Torsby alla gloria conquistata in ogni angolo del pianeta. Sven-Goran Eriksson, l’allenatore-profeta dell’ultimo scudetto biancoceleste, è tornato ormai a ...