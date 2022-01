Endometriosi, in Francia scende in campo Macron. E in Italia? (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Non è una malattia delle donne, è una malattia sociale. È Endometriosi”. Emmanuel Macron accende prepotentemente i riflettori su una malattia per troppo tempo taciuta. E lo fa con un messaggio di forte impatto che viaggia sui canali social. Ci mette la faccia il premier francese e non lascia spazio ad ambiguità: dice stop all’omertà e dà un nome alla sofferenza silenziosa delle 2 milioni di donne francesi. Che sono 3 milioni in Italia, 14 milioni in Europa, 150 nel mondo. Racconta di Sandrine, Lola, Charlotte, Enora. Storie di dolore fisico fino allo sfinimento e di malessere psicologico che investono tutte le sfere della vita quotidiana: studio, lavoro, sport, relazioni compromessi da una patologia che, spesso, neanche sanno di avere, a cui non sono in grado di dare un nome. “Noi le conosciamo – dice Macron – noi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Non è una malattia delle donne, è una malattia sociale. È”. Emmanuelaccende prepotentemente i riflettori su una malattia per troppo tempo taciuta. E lo fa con un messaggio di forte impatto che viaggia sui canali social. Ci mette la faccia il premier francese e non lascia spazio ad ambiguità: dice stop all’omertà e dà un nome alla sofferenza silenziosa delle 2 milioni di donne francesi. Che sono 3 milioni in, 14 milioni in Europa, 150 nel mondo. Racconta di Sandrine, Lola, Charlotte, Enora. Storie di dolore fisico fino allo sfinimento e di malessere psicologico che investono tutte le sfere della vita quotidiana: studio, lavoro, sport, relazioni compromessi da una patologia che, spesso, neanche sanno di avere, a cui non sono in grado di dare un nome. “Noi le conosciamo – dice– noi ...

telodogratis : La Francia lancia una strategia contro l’endometriosi, sarà il primo Paese Ue a farlo - Al3ssiaManka : Piano nazionale contro l'endometriosi, in Francia. - Nerys__ : Sara Beltrami illustra l’iniziativa francese che riconoscendo le limitazioni sul lavoro e nella vita delle donne af… - monicapapagna : Macron ha lanciato un programma per l’endometriosi in Francia. Quando sarà il nostro turno? Quando qualcuno ci ascolterà anche in Italia? - accorgersi : il presidente della repubblica francese parla apertamente dell’endometriosi. da noi lo fa solo il ministro della sa… -