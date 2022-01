Empa e Lidl sviluppano involucri vegetali per frutta e verdura

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’, il laboratorio federale svizzero di prova dei materiali e di ricerca, ha sviluppato, in collaborazione con, un rivestimento protettivo in cellulosa pera partire da scarti, che consente di conservare i cibi più a lungo rispetto a un normale involucro di plastica.Una soluzione che permetterebbe un doppio vantaggio in termini di sostenibilità, riducendo da un lato l’uso di plastica e diminuendo, dall’altro, lo spreco di cibo.Il nuovo imballaggio, che verrà inizialmente adottato da 150 negoziSvizzera, è ricavato dalla sansa, ossia dai residui (bucce, noccioli, polpa) dipressate, che vengono convertiti in una fibra di cellulosa. Oltre ad avere un costo molto basso, il processo richiede solo ...

