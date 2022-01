Covid 17 gennaio: 83.403 casi, 287 morti. Lo studio veneto: “No vax rischiano la morte 12 volte di più” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 83.403 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 17 gennaio, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 287 morti. 541.298 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 15,4%. 19.228 i ricoverati con sintomi (+509 da ieri), 1.717 i pazienti in terapia intensiva (+ 26 da ieri). Proprio oggi, la Regione veneto ha presentato uno studio per verificare cosa è successo nel periodo di pandemia prendendo in analisi un arco di tempo di dieci mesi seguiti all’inizio delle vaccinazioni e coinvolgendo un campione significativo di quasi 3 milioni di persone. I non vaccinati rischiano 6,25 volte di più il contagio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono 83.403 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 17, secondo i dati e i numeri– regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 287. 541.298 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 15,4%. 19.228 i ricoverati con sintomi (+509 da ieri), 1.717 i pazienti in terapia intensiva (+ 26 da ieri). Proprio oggi, la Regioneha presentato unoper verificare cosa è successo nel periodo di pandemia prendendo in analisi un arco di tempo di dieci mesi seguiti all’inizio delle vaccinazioni e coinvolgendo un campione significativo di quasi 3 milioni di persone. I non vaccinati6,25di più il contagio ...

