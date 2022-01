Consegna Sicura per gli acquisti importanti: come funziona l’ultima novità di Amazon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non può essere richiesta o attivata da chi compra: è nella discrezione di Amazon usarla o meno, a seconda del valore (o dell’importanza) dell’oggetto acquistato Leggi su repubblica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non può essere richiesta o attivata da chi compra: è nella discrezione diusarla o meno, a seconda del valore (o dell’importanza) dell’oggetto acquistato

