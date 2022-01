Concorso Comune Cagliari, 58 diplomati e laureati: bando in arrivo (Di lunedì 17 gennaio 2022) In arrivo un nuovo Concorso Comune Cagliari per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un totale di 58 unità di personale non dirigenziale. Il Concorso sarà bandito a breve (si attende, infatti, la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, del 25 gennaio 2022) e sarà aperto ai diplomati ed ai laureati. Secondo le ultime anticipazioni, il personale ricercato verrà assunto attraverso il programma React-EU e sarà impiegato in attività volte alla riqualificazione del territorio e alla gestione dei progetti per la ripresa economica verde, digitale e resiliente del Paese. Le ultime novità sui Concorsi pubblici L’articolo verrà aggiornato non appena sarà disponibile il bando ufficiale, recante tutte le informazioni utili su come ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inun nuovoper l’assunzione a tempo pieno e determinato di un totale di 58 unità di personale non dirigenziale. Ilsarà bandito a breve (si attende, infatti, la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, del 25 gennaio 2022) e sarà aperto aied ai. Secondo le ultime anticipazioni, il personale ricercato verrà assunto attraverso il programma React-EU e sarà impiegato in attività volte alla riqualificazione del territorio e alla gestione dei progetti per la ripresa economica verde, digitale e resiliente del Paese. Le ultime novità sui Concorsi pubblici L’articolo verrà aggiornato non appena sarà disponibile ilufficiale, recante tutte le informazioni utili su come ...

