Ciclismo | all’alba dei quarant’anni Philippe Gilbert non molla | “Punto alla Milano-Sanremo nel 2022”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il corridore belga della Lotto Soudal, prossimo ormai al raggiungimento delle quaranta primavere, guarda con fiduciastagionee proietta le sue ambizioni sulla, unica corsa che manca al suo palmarès per completare l’en plein nelle Classiche Monumento. In un’intervista rilasciata al quotidiano belga Het Nieuwsblad durante il ritiro il “Cinghiale delle Ardenne” ha dissipato i dubbi sulle prime uscite dell’anno: “Inizierò con il Challenge Mallorcafine di gennaio, poi correrò l’Omloop Het Nieuwsblad perché è un evento molto bello e mi ricordo ancora la prima volta, 17 anni fa. Sono sempre motivato per questa corsa”. Nel mirino dirimane l’agognata, mai ...