Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla dama del Trono Over, Ida Platano: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla dama del Trono Over, Ida: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ida_1986 : RT @chiaralucetw: #Djokovic “è un pericolo per l’incolumità e l’ordine pubblico in quanto il suo comportamento potrebbe essere emulato”. L’… - Ida_1986 : RT @mariogiordano5: Sentenza del tribunale:il ministro della Salute ha impedito ai medici di fare i medici e di curare gli italiani. Ora:1)… - ida_baldi : RT @GiulioSiamoNoi: Caro Giulio, #15gennaio era data lieta per chi ti amava, ora l’ennesimo momento in cui la tua assenza è più dolorosa: a… - Ida_1986 : RT @VittorioSgarbi: Vaccino anti Covid: garantire la libertà di chi non vuole farlo. Senza ricatti. Senza ritorsioni. - Ida_Leone : RT @LoPsihologo: C'è chi si laurea a 23 anni ma aspetta 8 anni per un vero lavoro. Chi non ha una laurea ma a 23 anni ha già un lavoro fiss… -