Chanel N°1 è la prima linea skincare e make up sostenibile della Maison (Di lunedì 17 gennaio 2022) Chanel lo ha fatto certamente con il N°5 (la fragranza che ha festeggiato 100 anni nel 2021). Adesso, la Maison di Rue Cambon, sempre fedele alla disciplina esoterica della numerologia, rilancia un nuovo numero e una nuova famiglia di prodotti. Che promette di passare alla storia. Dal 5 al numero 1: la nuova linea N°1 de Chanel è la prima concepita in modo eco-responsabile. Destinata, dunque a passare alla storia. Composta da skincare, make up e un’acqua profumata, N°1 de Chanel preserva lo splendore della giovinezza e pone al centro di ogni sua formula, la camelia. Pianta icona di Gabrielle Chanel, per la sua forza e il valore estetico. N°1 de Chanel: la bellezza ... Leggi su amica (Di lunedì 17 gennaio 2022)lo ha fatto certamente con il N°5 (la fragranza che ha festeggiato 100 anni nel 2021). Adesso, ladi Rue Cambon, sempre fedele alla disciplina esotericanumerologia, rilancia un nuovo numero e una nuova famiglia di prodotti. Che promette di passare alla storia. Dal 5 al numero 1: la nuovaN°1 deè laconcepita in modo eco-responsabile. Destinata, dunque a passare alla storia. Composta daup e un’acqua profumata, N°1 depreserva lo splendoregiovinezza e pone al centro di ogni sua formula, la camelia. Pianta icona di Gabrielle, per la sua forza e il valore estetico. N°1 de: la bellezza ...

Advertising

BEAUTYDEAit : N° 1 de Chanel: linea skincare e make up a base di camelia rossa La linea skincare e make up N° 1 de Chanel compren… - manu_etoile : RT @sole24ore: Dai laboratori a cielo aperto di Chanel arriva la linea eco-responsabile N°1 - sole24ore : Dai laboratori a cielo aperto di Chanel arriva la linea eco-responsabile N°1 - repelloidiotas : Voleva fare una delle sue classiche battutine acide da Chanel n.1 di Scream Queens colpendo i punti deboli come fa… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Dai laboratori a cielo aperto di Chanel arriva la linea eco-responsabile N°1 -