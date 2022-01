Calcio: Sabatini 'Per Salernitana 5 - 6 rinforzi, resta chi ci crede' (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Ribery? È un campione e farà il campione" SALERNO - Tutti sotto esame: chi è alla Salernitana è chiamato da subito a far vedere di essere votato alla causa, quella della salvezza. Walter Sabatini ha ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Ribery? È un campione e farà il campione" SALERNO - Tutti sotto esame: chi è allaè chiamato da subito a far vedere di essere votato alla causa, quella della salvezza. Walterha ...

Advertising

mirkocalemme : 'Se Iervolino m'avesse detto di spendere 50 milioni, gli avrei detto di no. Non è così che si fa calcio. Prenderemo… - Frances44503760 : @Fabietto1504 @Fabius40884986 Sabatini ha giocato anche nella Roma. Le tue illazioni sono state tirate fuori da Mar… - _CalcioItaliano : RT @mirkocalemme: 'Se Iervolino m'avesse detto di spendere 50 milioni, gli avrei detto di no. Non è così che si fa calcio. Prenderemo 5 o 6… - sportli26181512 : Salernitana, presentato Sabatini: 'De Rossi come un figlio, ma non è abilitato ad allenare': Il nuovo direttore gen… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Sabatini 'Per Salernitana 5-6 rinforzi, resta chi ci crede' -