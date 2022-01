Bolt “gioca” a golf e basket in uno spot pubblicitario (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un Usain Bolt poliedrico è apparso negli spot pubblicitari di Allianz Direct. Il velocista giamaicano infatti, nelle ultime pubblicità è stato immortalato mentre giocava a basket e golf, sport per lui inusuali…fino ad oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un Usainpoliedrico è apparso neglipubblicitari di Allianz Direct. Il velocista giamaicano infatti, nelle ultime pubblicità è stato immortalato mentreva a, sport per lui inusuali…fino ad oggi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bolt “gioca” a #golf e #basket in uno spot pubblicitario - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sport: Bolt gioca a golf e basket in una campagna pubblicitaria - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sport: Bolt gioca a golf e basket in una campagna pubblicitaria - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sport: Bolt gioca a golf e basket in una campagna pubblicitaria - apetrazzuolo : Sport: Bolt gioca a golf e basket in una campagna pubblicitaria -

Ultime Notizie dalla rete : Bolt gioca L'Italia dello sport e questo incredibile anno di tutti 10. Ma per "fortuna" c'è la Ferrari: 4 ...che diventa l'uomo più veloce del mondo e vince l'oro nei 100 alle Olimpiadi e un altro che gioca ... un italiano sul trono di Usain Bolt e di Carl Lewis, un azzurro che insieme a Patta, Desalu e Tortu (...

Le furie rosse sono? russe. E alla Serbia non basta Djokovic E' la Caja Magica di Madrid il teatro in cui la formazione in maglia rossa, ma che gioca come ... Marton Fucsovics (HUN) 7 - 5, 2 - 6, 7 - 6 (2) Alex Bolt/John Peers (AUS) def. Fabian Marozsan/Zsombor ...

Golf e basket, Bolt gioca in campagna pubblicitaria - Basket ANSA Nuova Europa Bolt “gioca” a golf e basket in uno spot pubblicitario Un Usain Bolt poliedrico è apparso negli spot pubblicitari di Allianz Direct. Il velocista giamaicano infatti, nelle ultime pubblicità è stato immortalato mentre giocava a basket e golf.

Sport: Bolt gioca a golf e basket in una campagna pubblicitaria Un Usain Bolt in versione giocatore di basket, con tanto di tiro dalla lunetta. E poi un Usain Bolt in versione golfista, con un "putt" imbucato con tanto di immagini con la sua esultanza tipica. L'ex ...

...che diventa l'uomo più veloce del mondo e vince l'oro nei 100 alle Olimpiadi e un altro che... un italiano sul trono di Usaine di Carl Lewis, un azzurro che insieme a Patta, Desalu e Tortu (...E' la Caja Magica di Madrid il teatro in cui la formazione in maglia rossa, ma checome ... Marton Fucsovics (HUN) 7 - 5, 2 - 6, 7 - 6 (2) Alex/John Peers (AUS) def. Fabian Marozsan/Zsombor ...Un Usain Bolt poliedrico è apparso negli spot pubblicitari di Allianz Direct. Il velocista giamaicano infatti, nelle ultime pubblicità è stato immortalato mentre giocava a basket e golf.Un Usain Bolt in versione giocatore di basket, con tanto di tiro dalla lunetta. E poi un Usain Bolt in versione golfista, con un "putt" imbucato con tanto di immagini con la sua esultanza tipica. L'ex ...