Berrettini ringrazia l' Imodium | ' Non avevo più le forze | contento della reazione'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Quando Matteoha chiamato il medical time out a molti è corso un brivido lungo la schiena... Stavolta, per fortuna, l'addome centrava, in qualche modo, ma si trattava di un problema ...

_itsmartiina : RT @aleferaz: berrettini che ringrazia l'imodium icona se me lo chiedete - sportface2016 : #Berrettini show: vince e ringrazia l'Imodium #AO2022 - giuggiup : RT @Alex_Piace: Grande #Berrettini che invece di firmare la telecamera ringrazia chi gli ha permesso di giocare e vincere il primo turno de… - alice_corsico : RT @aleferaz: berrettini che ringrazia l'imodium icona se me lo chiedete - WrittenMemxries : Stanotte ho sognato Berrettini e stamattina mi sveglio con lui che ringrazia l'imodium scrivendolo sulla telecamera boh -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini ringrazia

Al di là del fastidioso contrattempo, Matteoha convinto come sempre per l'atteggiamento in campo. Lo scorso anno aveva lasciato il torneo per lo strappo agli addominali, e quest'anno, ...Matteoha sconfitto in quattro set Brandon Nakashima al primo turno degli Australian Open , in un match reso difficile dalle ottime qualità dell'avversario, ma anche da qualche problemino allo ...Il tennista italiano al secondo turno agli Australian Open dedica la vittoria al medicinale che gli ha permesso di restare in campo ...Matteo Berrettini, vincitore su Brandon Nakashima al primo turno degli Australian Open, ha ringraziato l'Imodium per avergli lenito il mal di pancia ...