Alessandro Modiano, il Governo ha un inviato speciale per il Clima (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alessandro Modiano è nominato inviato speciale per il Cambiamento Climatico del Governo italiano. La decisione di dotarsi di una simile figura deriva dal peso sempre maggiore della diplomazia Climatica, ormai componente fondamentale della politica estera dell’Italia e dell’Unione Europea, e dal ruolo da protagonista a livello internazionale assunto dall’Italia con la Presidenza del G20 e la partnership della Presidenza del Regno Unito della COP26. Diplomatico di carriera, Modiano è già direttore generale con delega all’attività europea e internazionale del ministero della Transizione Ecologica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022)è nominatoper il Cambiamentotico delitaliano. La decisione di dotarsi di una simile figura deriva dal peso sempre maggiore della diplomaziatica, ormai componente fondamentale della politica estera dell’Italia e dell’Unione Europea, e dal ruolo da protagonista a livello internazionale assunto dall’Italia con la Presidenza del G20 e la partnership della Presidenza del Regno Unito della COP26. Diplomatico di carriera,è già direttore generale con delega all’attività europea e internazionale del ministero della Transizione Ecologica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

