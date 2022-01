Agata Scuto 10 anni dopo la scomparsa: “Strangolata e bruciata”. Arrestato l’ex della madre (Di lunedì 17 gennaio 2022) Potrebbe essere a una svolta il caso di Agata Scuto, la ventiduenne scomparsa da casa, ad Acireale, il 4 giugno del 2012, di cui per dieci anni si sono perse le tracce. I carabinieri della città siciliana hanno Arrestato l’ex compagno della madre di Scuto, Rosario Palermo, accusandolo di omicidio e di aver occultato il cadavere della ragazza. Nei suoi confronti il gip di Catania, su richiesta della Procura distrettuale di competenza, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, in attesa di conoscere i prossimi sviluppi della vicenda. Palermo, oggi sessantenne, a detta degli inquirenti avrebbe “instaurato un rapporto particolare con la ragazza, fornito false notizie ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 17 gennaio 2022) Potrebbe essere a una svolta il caso di, la ventiduenneda casa, ad Acireale, il 4 giugno del 2012, di cui per diecisi sono perse le tracce. I carabiniericittà siciliana hannocompagnodi, Rosario Palermo, accusandolo di omicidio e di aver occultato il cadavereragazza. Nei suoi confronti il gip di Catania, su richiestaProcura distrettuale di competenza, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, in attesa di conoscere i prossimi sviluppivicenda. Palermo, oggi sessantenne, a detta degli inquirenti avrebbe “instaurato un rapporto particolare con la ragazza, fornito false notizie ...

