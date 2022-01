Sonia Bruganelli, continua il gioco al massacro: “Arrogante e saccente!” (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo scontro tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo è senza esclusione di colpi, la rissa prosegue tra frecciatine velenose e storie su Instagram. Sonia Bruganelli (fonte twitter)Da settimane l’aria al “Grande Fratello VIP” è satura di ostilità e acredine. L’opinionista Sonia Bruganelli ha da subito manifestato palesemente la propria antipatia nei confronti di Nathaly Caldonazzo, nota soubrette e attualmente concorrente all’interno del reality. Le due sembrano tollerarsi a vicenda con malcelato fastidio, e Nathaly ha deciso oggi di affilare la lingua, sferrando alla nemica un attacco senza precedenti. LEGGI ANCHE>> “Lurida, senza pudore e senza dignità”: scandalo Nathaly Caldonazzo, è esplosa la guerra Durante una chiacchierata in giardino con Barù, la showgirl ha infatti ... Leggi su specialmag (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo scontro trae Nathaly Caldonazzo è senza esclusione di colpi, la rissa prosegue tra frecciatine velenose e storie su Instagram.(fonte twitter)Da settimane l’aria al “Grande Fratello VIP” è satura di ostilità e acredine. L’opinionistaha da subito manifestato palesemente la propria antipatia nei confronti di Nathaly Caldonazzo, nota soubrette e attualmente concorrente all’interno del reality. Le due sembrano tollerarsi a vicenda con malcelato fastidio, e Nathaly ha deciso oggi di affilare la lingua, sferrando alla nemica un attacco senza precedenti. LEGGI ANCHE>> “Lurida, senza pudore e senza dignità”: scandalo Nathaly Caldonazzo, è esplosa la guerra Durante una chiacchierata in giardino con Barù, la showgirl ha infatti ...

