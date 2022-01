Sileri: Covid non è una banale influenza, rischi seri per i non vaccinati (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Covid 'non è diventato una 'banale' influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, anche se giovane e in buona salute, possono essere molto serie'. Lo dichiara il sottosegretario alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 gennaio 2022) Il'non è diventato una 'e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, anche se giovane e in buona salute, possono essere moltoe'. Lo dichiara il sottosegretario alla ...

Advertising

PuniFra : RT @MediasetTgcom24: Sileri: Covid non è una banale influenza, rischi seri per i non vaccinati #pierpaolosileri - Pax26632587 : RT @MediasetTgcom24: Sileri: Covid non è una banale influenza, rischi seri per i non vaccinati #pierpaolosileri - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Sileri: Covid non è una banale influenza, rischi seri per i non vaccinati #pierpaolosileri - adrianamusella : RT @MediasetTgcom24: Sileri: Covid non è una banale influenza, rischi seri per i non vaccinati #pierpaolosileri - FedericoDiNoia1 : RT @MediasetTgcom24: Sileri: Covid non è una banale influenza, rischi seri per i non vaccinati #pierpaolosileri -