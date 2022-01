Sergio Oliveira debutta con gol, Roma-Cagliari 1-0 (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - La Roma torna a vincere dopo due ko consecutivi ed un pareggio, sorridendo per la prima volta in questo inizio di 2022. All'Olimpico il Cagliari cade 1-0 con il rigore realizzato dal nuovo arrivato Sergio Oliveira, subito decisivo al debutto in giallorosso. La squadra di Mourinho sale così a quota 35 punti riagguantando la Lazio, mentre i sardi di Mazzarri si piegano dopo due vittorie di fila, restando in terzultima posizione a 16 punti. I giallorossi partono forte e al 4' si vedono concedere un calcio di rigore per presunto fallo di Carboni su Zaniolo, ma l'arbitro viene richiamato al Var e cambia la decisione revocandolo. I capitolini continuano comunque a premere e al 13' spaventano Cragno con Abraham, che prova a colpire di testa a contrasto con Goldaniga, il portiere sardo però blocca sulla linea. ... Leggi su agi (Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Latorna a vincere dopo due ko consecutivi ed un pareggio, sorridendo per la prima volta in questo inizio di 2022. All'Olimpico ilcade 1-0 con il rigore realizzato dal nuovo arrivato, subito decisivo al debutto in giallorosso. La squadra di Mourinho sale così a quota 35 punti riagguantando la Lazio, mentre i sardi di Mazzarri si piegano dopo due vittorie di fila, restando in terzultima posizione a 16 punti. I giallorossi partono forte e al 4' si vedono concedere un calcio di rigore per presunto fallo di Carboni su Zaniolo, ma l'arbitro viene richiamato al Var e cambia la decisione revocandolo. I capitolini continuano comunque a premere e al 13' spaventano Cragno con Abraham, che prova a colpire di testa a contrasto con Goldaniga, il portiere sardo però blocca sulla linea. ...

