Scossa di terremoto in Grecia oggi 16 gennaio 2022

ATENE – . Un movimento tellurico di magnitudo 5.4 ha scosso la Grecia settentrionale, non lontano da Salonicco, ed è stato avvertito anche ad Atene. Al momento non ci sono notizie di danni o di feriti, secondo quanto riferisce l'Osservatorio di Atene. La Scossa è stata segnalata in L'articolo proviene da Webmagazine24.

