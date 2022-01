Roma-Cagliari 1-0: decide un rigore di Oliveira al 33’ minuto (Di domenica 16 gennaio 2022) Vittoria sofferta per la Roma di Jose Mourinho. I giallorossi riescono a portare a casa il martch all’Olimpico contro il Cagliari di Mazzarri vincendo per 1-0, grazie a una rete di Oliveira... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 16 gennaio 2022) Vittoria sofferta per ladi Jose Mourinho. I giallorossi riescono a portare a casa il martch all’Olimpico contro ildi Mazzarri vincendo per 1-0, grazie a una rete di...

Advertising

SkySport : ROMA-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ?rig. #SergioOliveira (33') ? ???? SERIE A - 22^ GIORNATA ?… - CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Roma 1-0 Cagliari #SSFootball - RadioRadioWeb : ? Sergio Oliveira decide il match e regala 3 punti ai giallorossi contro il Cagliari ?? Il commento 'A Botta Calda'… - iconanews : Serie A: Roma-Cagliari 1-0 -