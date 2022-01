Rolling Stones, dodici francobolli speciali per celebrare i 60 anni (Di domenica 16 gennaio 2022) David Gold: “poche band nella storia del rock sono riuscite a ritagliarsi una carriera così ricca ed espansiva come quella dei Rolling Stones” Royal Mail rivela oggi 12 nuovi speciali francobolli che vogliono celebrare i 60 anni del leggendario gruppo rock: i Rolling Stones. I Rolling Stones sono il quarto gruppo musicale a comparire in un’emissione filatelica di Royal Mail dopo i Beatles nel 2007, i Pink Floyd nel 2016 e i Queen nel 2020. La serie principale di otto francobolli presenta immagini di alcune delle loro leggendarie performance in tutto il mondo in diversi momenti della loro illustre carriera: – Hyde Park, Londra, Regno Unito, luglio 1969 – East Rutherford, New Jersey, USA, agosto 2019 – ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) David Gold: “poche band nella storia del rock sono riuscite a ritagliarsi una carriera così ricca ed espansiva come quella dei” Royal Mail rivela oggi 12 nuoviche voglionoi 60del leggendario gruppo rock: i. Isono il quarto gruppo musicale a comparire in un’emissione filatelica di Royal Mail dopo i Beatles nel 2007, i Pink Floyd nel 2016 e i Queen nel 2020. La serie principale di ottopresenta immagini di alcune delle loro leggendarie performance in tutto il mondo in diversi momenti della loro illustre carriera: – Hyde Park, Londra, Regno Unito, luglio 1969 – East Rutherford, New Jersey, USA, agosto 2019 – ...

