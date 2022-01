Pioli “Contro lo Spezia dovremo giocare da squadra” (Di domenica 16 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “dovremo giocare da squadra ed avere le idee chiare. Affrontiamo un avversario che nelle ultime trasferte non ha subito goal vincendo sia a Napoli che col Genoa”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di campionato a San Siro (ore 18.30) Contro lo Spezia. “Abbiamo sempre dimostrato di essere intelligenti e responsabili – ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa – Veniamo da un approccio non adatto ad una partita (il primo tempo Contro il Genoa, ndr) e sappiamo quanto sarà importante cominciare con lucidità e determinazione domani”. Per quanto riguarda Rebic, “ha avuto problematiche abbastanza importanti, ci vorrà un pò di tempo soprattutto per uno con le sue caratteristiche, che va di strappi e di forza. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “daed avere le idee chiare. Affrontiamo un avversario che nelle ultime trasferte non ha subito goal vincendo sia a Napoli che col Genoa”. Così il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia della sfida di campionato a San Siro (ore 18.30)lo. “Abbiamo sempre dimostrato di essere intelligenti e responsabili – ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa – Veniamo da un approccio non adatto ad una partita (il primo tempoil Genoa, ndr) e sappiamo quanto sarà importante cominciare con lucidità e determinazione domani”. Per quanto riguarda Rebic, “ha avuto problematiche abbastanza importanti, ci vorrà un pò di tempo soprattutto per uno con le sue caratteristiche, che va di strappi e di forza. ...

