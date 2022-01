Pallamano, Riccardo Trillini: “Abbiamo sofferto tanto per piegare il Lussemburgo, ma la gioia è immensa” (Di domenica 16 gennaio 2022) La Nazionale italiana di Pallamano maschile centra un ottimo traguardo e approda al secondo turno delle qualificazioni verso i Mondiali 2023! Questo è il risultato emerso dal girone di Torshavn (Isole Faroe) nel quale gli Azzurri nella giornata odierna hanno sconfitto 29-28 il Lussemburgo, mettendo a segno ii il secondo successo in tre gare dopo quello contro la Lettonia. La gioia del DT Riccardo Trillini rilasciate a fine partita ai taccuini di Figh: “Abbiamo sofferto tantissimo e la gioia è proporzionale alla sofferenza, quindi immensa. Mi dispiace tanto avere fatto soffrire con noi anche chi ci ama e chi credeva in questa Italia. Oggi si è visto cosa vuol dire scendere in campo con una squadra con tanti giovani, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) La Nazionale italiana dimaschile centra un ottimo traguardo e approda al secondo turno delle qualificazioni verso i Mondiali 2023! Questo è il risultato emerso dal girone di Torshavn (Isole Faroe) nel quale gli Azzurri nella giornata odierna hanno sconfitto 29-28 il, mettendo a segno ii il secondo successo in tre gare dopo quello contro la Lettonia. Ladel DTrilasciate a fine partita ai taccuini di Figh: “tantissimo e laè proporzionale alla sofferenza, quindi. Mi dispiaceavere fatto soffrire con noi anche chi ci ama e chi credeva in questa Italia. Oggi si è visto cosa vuol dire scendere in campo con una squadra con tanti giovani, ...

