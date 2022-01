Oms: “In Italia sta arrivando il picco Omicron” (Di domenica 16 gennaio 2022) “In paesi come l’Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco” della variante Omicron. Lo ha detto il direttore di Oms Europa Hans Kluge a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3, sottolineando che è “molto probabile che il picco in Europa arrivi prima di quanto previsto”, ossia “entro 2-3 settimane”. Kluge ha poi lodato la strategia del governo e del ministro della Salute Roberto Speranza contro la pandemia. “La strada seguita dall’Italia è quella giusta, con le vaccinazioni, le terze dosi, le mascherine”, ha detto, sottolineando poi che le “scuole devono essere le ultime a chiudere”. “Non si può scappare dalla variante“, ribadisce Kluge, che cita previsioni in base alle quali, “visto il numero di persone non vaccinate”, si stima che “tra gennaio e maggio 40 paesi su 53 prima o poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) “In paesi come l’e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al” della variante. Lo ha detto il direttore di Oms Europa Hans Kluge a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3, sottolineando che è “molto probabile che ilin Europa arrivi prima di quanto previsto”, ossia “entro 2-3 settimane”. Kluge ha poi lodato la strategia del governo e del ministro della Salute Roberto Speranza contro la pandemia. “La strada seguita dall’è quella giusta, con le vaccinazioni, le terze dosi, le mascherine”, ha detto, sottolineando poi che le “scuole devono essere le ultime a chiudere”. “Non si può scappare dalla variante“, ribadisce Kluge, che cita previsioni in base alle quali, “visto il numero di persone non vaccinate”, si stima che “tra gennaio e maggio 40 paesi su 53 prima o poi ...

