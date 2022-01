Milano, un vigile in borghese spara un colpo di avvertimento: accerchiato e pestato. Individuati alcuni autori – Il video (Di domenica 16 gennaio 2022) Emergono ulteriori elementi sul caso dell’aggressione da parte di alcuni giovani ai danni di un vigile in borghese intervenuto, nella notte tra venerdì e sabato, in una zona della movida milanese insieme a un suo collega. Come si apprende, sono stati identificati alcuni dei ragazzi coinvolti: fra di loro c’erano «alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori regione. Almeno uno di Bolzano». La Polizia locale sta acquisendo tutte le prove video, testimoniali e «ogni ulteriore elemento emerso per arrivare all’identificazione di tutto il gruppo». Secondo le ricostruzioni, i due agenti della Polizia locale non sarebbero stati inviati sul posto in “funzione repressiva”, ma solo per verificare la situazione segnalata dai residenti, secondo i quali gruppi ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Emergono ulteriori elementi sul caso dell’aggressione da parte digiovani ai danni di uninintervenuto, nella notte tra venerdì e sabato, in una zona della movida milanese insieme a un suo collega. Come si apprende, sono stati identificatidei ragazzi coinvolti: fra di loro c’erano «maggiorenni in trasferta ae provenienti da fuori regione. Almeno uno di Bolzano». La Polizia locale sta acquisendo tutte le prove, testimoniali e «ogni ulteriore elemento emerso per arrivare all’identificazione di tutto il gruppo». Secondo le ricostruzioni, i due agenti della Polizia locale non sarebbero stati inviati sul posto in “funzione repressiva”, ma solo per verificare la situazione segnalata dai residenti, secondo i quali gruppi ...

TizianaFerrario : #Milano.Un altro branco notturno attacca un vigile in borghese armato.Agghiaccianti le immagini di violenza. Forti… - fattoquotidiano : Milano, vigile aggredito da un gruppo di ragazzi spara un colpo in aria. Sala riferisce lunedì in consiglio sul tem… - LegaSalvini : MILANO VIOLENTA: DUE SPARI IN CENTRO, VIGILE DISARMATO E PESTATO - MariaLu91149151 : RT @guidopensieri: @Liberop79653844 @ALFO100897 @ResPubl79983835 @MMaXXprIIme @priscilla628900 @Primula23244795 @laperlaneranera @Bandito11… - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: Milano fa paura: branco violento disarma e pesta brutalmente un vigile ai Navigli. Partono due spari. @BeppeSala @Palazzo_C… -