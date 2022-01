Mattia Binotto Ferrari | “La macchina è migliorata | soste? Tre secondi…”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Un’analisi attenta ai miglioramenti della vettura e sulle strategie dellocon il lavoro dei meccanici che deve rimanere sempre efficiente e costante., team principal della, si è espresso su parte dell’universo della Rossa di Maranello. Le parole diEcco cosa ha detto il team principal della, sulla questionetracciando la via ai suoi meccanici. Il dirigente si è anche dilungato sulla migliorie apportate allaa fine Mondiale: “Se finisci in una posizione migliore in classifica, significa che in termini di progetto generale, la– ha dichiarato ...

Advertising

SkySportF1 : Ferrari, Mattia Binotto confermato alla guida della gestione sportiva #SkyMotori #F1 #Formula1 - Sabrina63967774 : RT @leclercsgrid: Comunque se fossi mattia binotto comincerei a preoccuparmi - leclercsgrid : Comunque se fossi mattia binotto comincerei a preoccuparmi - fastgulasz : guarda pure lui ha sentito mattia binotto urlare - lovehopelaugh_s : mi piace che non abbiamo appena visto le foto di Charles abbiamo pensato subito alle coronarie di Mattia Binotto. -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Binotto

Un dato che secondosottolinea i progressi effettuati dal Cavallino, in un anno di risalita da parte della Ferrari. " Per me stare sotto i tre secondi è un dato importante, in quanto ...Si è già sbilanciato anche il team principal: 'Con Carlos la discussione sul contratto non sarà difficile'. E i fans della Rossa sorridono.Mattia Binotto ha parlato delle soste durante i Gran Premi di Formula elogiando i suoi meccanici che riescono a mantenere la ...Il 2021 della Ferrari ha segnato un miglioramento non solo nelle prestazioni in pista, dove la SF21 è riuscita a risalire la china battendo la McLaren e conquistando il terzo posto nel Mondiale costru ...