Mark Henry: “Quando tornerà sul ring, Jon Moxley sarà più in forma che mai” (Di domenica 16 gennaio 2022) Ospite del Busted Open Podcast, Mark Henry ha espresso la sua opinione sull’imminente ritorno all’azione di Jon Moxley. Il campione mondiale della Game Changer Wrestling infatti difenderà il GCW World Championship contro Homicide all’evento The Wrld on GCW il prossimo 23 gennaio, dopo quasi tre mesi di assenza dalle scene. Le aspettative di Henry Henry ha commentato: “Sapete, sono stato molto felice Quando ho saputo di questo match, significa un paio di cose – la prima è che Jon Moxley torna a combattere, e la seconda è che quasi sicuramente ha finito la riabilitazione. Sono felice per lui per tutti questi motivi. Spero che abbia avuto modo di schiarirsi i pensieri e di capire in che direzione sta andando la sua vita, di comprendere per chi e per cosa sta ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 gennaio 2022) Ospite del Busted Open Podcast,ha espresso la sua opinione sull’imminente ritorno all’azione di Jon. Il campione mondiale della Game Changer Wrestling infatti difenderà il GCW World Championship contro Homicide all’evento The Wrld on GCW il prossimo 23 gennaio, dopo quasi tre mesi di assenza dalle scene. Le aspettative diha commentato: “Sapete, sono stato molto feliceho saputo di questo match, significa un paio di cose – la prima è che Jontorna a combattere, e la seconda è che quasi sicuramente ha finito la riabilitazione. Sono felice per lui per tutti questi motivi. Spero che abbia avuto modo di schiarirsi i pensieri e di capire in che direzione sta andando la sua vita, di comprendere per chi e per cosa sta ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Mark Henry: 'Quando tornerà sul ring, Jon Moxley sarà più in forma che mai' - - TSOWrestling : Manca sempre meno al ritorno di Jon Moxley #TSOW #TSOS - stra_roma : @J_Devil_ Me lo immagino a scagazzare nelle scarpe di Mark Henry o Big Show o Brock Lesnar...misà che in quelle di Brock ha evitato...???? - elkunaguero10 : Ma Kean da quando sta diventando Mark Henry? - TSOWrestling : Austin Theory sarà la prossima grandissima stella della #WWE? #TSOW #TSOS -