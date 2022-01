LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Vinatzer e Razzoli per il podio (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Sono cinque gli azzurri qualificati: 7° Alex Vinatzer, 9° Giuliano Razzoli, 21° Tommaso Sala, 22mi a pari merito Stefano Gross e Manfred Moelgg. 13.19 La seconda manche è stata tracciata da Johnny Davidson, tecnico della Norvegia. 13.16 I pettorali di partenza della seconda manche: 1 27 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 53.35 2.08 30 Salomon 2 31 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 53.31 2.04 29 Atomic 3 67 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 53.26 1.99 28 Head 4 22 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 53.24 1.97 27 Fischer 5 38 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 53.17 1.90 26 Nordica 6 25 92720 POPOV Albert 1997 BUL 53.08 1.81 25 Head 7 30 103729 READ Erik 1991 CAN 53.03 1.76 24 Atomic 8 23 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Sono cinque gli azzurri qualificati: 7° Alex, 9° Giuliano, 21° Tommaso Sala, 22mi a pari merito Stefano Gross e Manfred Moelgg. 13.19 Laè stata tracciata da Johnny Davidson, tecnico della Norvegia. 13.16 I pettorali di partenza della: 1 27 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 53.35 2.08 30 Salomon 2 31 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 53.31 2.04 29 Atomic 3 67 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 53.26 1.99 28 Head 4 22 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 53.24 1.97 27 Fischer 5 38 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 53.17 1.90 26 Nordica 6 25 92720 POPOV Albert 1997 BUL 53.08 1.81 25 Head 7 30 103729 READ Erik 1991 CAN 53.03 1.76 24 Atomic 8 23 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA ...

