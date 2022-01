Imprenditore scomparso dopo una sentenza sfavorevole: ricerche in corso (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono in corso da due giorni a Caiazzo, nel Casertano, le ricerche dell’Imprenditore Antonio Barbiero, scomparso venerdì scorso dopo che il Consiglio di Stato ha annullato definitivamente l’autorizzazione rilasciata dal Comune per la realizzazione di un supermercato; autorizzazione richiesta da Barbiero e che già il Tar Campania aveva annullato su ricorso di un Imprenditore concorrente. A quanto si è appreso Barbiero si è allontanato senza effetti personali. Alle ricerche hanno preso parte stamani i vigili del fuoco con un elicottero ed una squadra, ed i carabinieri che hanno messo in volo anche dei droni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono inda due giorni a Caiazzo, nel Casertano, ledell’Antonio Barbiero,venerdì sche il Consiglio di Stato ha annullato definitivamente l’autorizzazione rilasciata dal Comune per la realizzazione di un supermercato; autorizzazione richiesta da Barbiero e che già il Tar Campania aveva annullato su ridi unconcorrente. A quanto si è appreso Barbiero si è allontanato senza effetti personali. Allehanno preso parte stamani i vigili del fuoco con un elicottero ed una squadra, ed i carabinieri che hanno messo in volo anche dei droni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

