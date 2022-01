Il cast de La Sposa

Advertising

infoitcultura : La Sposa: trama prima puntata, cast e location della fiction con Serena Rossi - infoitcultura : LA SPOSA fiction: cast, tutti i personaggi e interpreti. Da stasera in tv su Rai 1 - infoitcultura : La sposa film Rai 1 - trama, cast, finale - AnnaMancini81 : La sposa film Rai 1 – trama, cast, finale - ParliamoDiNews : LA SPOSA fiction: cast, personaggi e interpreti #sposa #fiction #cast #personaggi #interpreti -

Ultime Notizie dalla rete : cast Sposa

Italo de Laè Giorgio Marchesi . L'attore di Bergamo è diventato noto grazie a Un medico in ... Antonio ha invece il volto di Mario Squeglia , che ha fatto parte deldi 1992 e Suburra - La ...La, nuova fiction Rai con protagonista Serena Rossi , diretta da Giacomo Campiotti , già autore ... Ilcomprende grandi noi del cinema italiano e giovani interpreti esordienti, che insieme ...La Sposa è la nuova fiction Rai con protagonista Serena Rossi. Dal 16 gennaio, in prima serata, la serie è composta in tutto da tre puntate. È prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy: la regia ...La sposa: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della serie tv con Serena Rossi in onda la domenica sera su Rai 1. Le info ...