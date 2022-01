I Santi di Domenica 16 Gennaio 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) San MARCELLO I Papa † 16 Gennaio 309(Papa dal 27/05/308 al 16/01/309) Non si sa molto su di lui perché le fonti sono incerte e a lungo è stato confuso con S. Marcellino, papa morto martire verso il 304. Sembra che suo merito sia stato aver ristrutturato le parrocchie devastate dalla persecuzione di Diocleziano e aver mostrato rigore nei “lapsi” che pretendevano di essere ammessi ai sacramenti senza aver compiuto la prescritta penitenza….www.Santiebeati.it/dettaglio/30950 San TIZIANO DI ODERZO Vescovo Eraclea, VI secolo – Oderzo (TV), 16 Gennaio 632www.Santiebeati.it/dettaglio/92160 Santa PRISCILLA DI ROMA Matrona I sec. ?Il nome di questa santa presenta un complesso problema agiografico – archeologico; essa fu inserita come matrona romana, nel ‘Martirologio Romano’ nel secolo XVI; è diventata controversa la sua ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) San MARCELLO I Papa † 16309(Papa dal 27/05/308 al 16/01/309) Non si sa molto su di lui perché le fonti sono incerte e a lungo è stato confuso con S. Marcellino, papa morto martire verso il 304. Sembra che suo merito sia stato aver ristrutturato le parrocchie devastate dalla persecuzione di Diocleziano e aver mostrato rigore nei “lapsi” che pretendevano di essere ammessi ai sacramenti senza aver compiuto la prescritta penitenza….www.ebeati.it/dettaglio/30950 San TIZIANO DI ODERZO Vescovo Eraclea, VI secolo – Oderzo (TV), 16632www.ebeati.it/dettaglio/92160 Santa PRISCILLA DI ROMA Matrona I sec. ?Il nome di questa santa presenta un complesso problema agiografico – archeologico; essa fu inserita come matrona romana, nel ‘Martirologio Romano’ nel secolo XVI; è diventata controversa la sua ...

