Gazzetta: la Juve vince, ma per manifesta inferiorità tecnica dell'avversario (Di domenica 16 gennaio 2022) Manovra barocca e nient'altro Mg Milano 12/01/2022 - Supercoppa Italiana / Inter - Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri Sulla Gazzetta dello Sport Fabio Licari ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) Manovra barocca e nient'altro Mg Milano 12/01/2022 - Supercoppa Italiana / Inter -ntus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri Sullao Sport Fabio Licari ...

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area: rischio rigore #JuveUdinese - Gazzetta_it : Il gol non è più una Joya. Dybala non esulta. Sguardo di ghiaccio verso la tribuna - Gazzetta_it : La folgorante ascesa, la conferma, qualche stop di troppo: così Paulo ora è a metà del guado #Juventus - ggittoss : RT @Gazzetta_it: Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area: rischio rigore #JuveUdinese - adam_ounas10 : RT @Gazzetta_it: Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area: rischio rigore #JuveUdinese -