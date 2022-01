Dybala oscuro e arrabbiato: una grana importante per la Juventus (Di domenica 16 gennaio 2022) Sconfitta in Supercoppa, stagione altalenante, mal di pancia della tifoseria, striscioni ingiuriosi e ora lo sguardo di Dybala oscuro dopo la rete dell’1-0 contro l’Udinese. La Juventus sta vivendo un periodo di grande fragilità, ma sull’argentino è stato creato un problema che si poteva evitare benissimo. Lo sguardo oscuro di Dybala: messaggio polemico ? “Ho invitato un amico e non lo trovavo, c’è tanta gente”. Questa è stata la dichiarazione del giocatore argentino dopo il gol con l’Udinese. La verità è che c’è dell’altro e ciò è sotto gli occhi di tutti. Paulo Dybala è arrabbiato con la Juventus e non ha fatto niente per nasconderlo, anche con la successiva dichiarazione “non ho niente da dimostrare a nessuno”. Ieri ha mandato il messaggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) Sconfitta in Supercoppa, stagione altalenante, mal di pancia della tifoseria, striscioni ingiuriosi e ora lo sguardo didopo la rete dell’1-0 contro l’Udinese. Lasta vivendo un periodo di grande fragilità, ma sull’argentino è stato creato un problema che si poteva evitare benissimo. Lo sguardodi: messaggio polemico ? “Ho invitato un amico e non lo trovavo, c’è tanta gente”. Questa è stata la dichiarazione del giocatore argentino dopo il gol con l’Udinese. La verità è che c’è dell’altro e ciò è sotto gli occhi di tutti. Paulocon lae non ha fatto niente per nasconderlo, anche con la successiva dichiarazione “non ho niente da dimostrare a nessuno”. Ieri ha mandato il messaggio ...

