Drusilla Foer: questo Paese ha un grosso problema con le priorità (Di domenica 16 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini questo Paese non perde l’occasione di dimostrare di avere un grosso problema con le priorità. Praticamente in parallelo, Amadeus ha annunciato le co-conduttrici del Festival e la stampa ha ascoltato in anteprima i brani dei Big in gara. Risultato? Le canzoni non se le fila nessuno ma le falangi di tutti si contorcono impazzite nel dire la propria opinione su Drusilla Foer. Sta per iniziare la nuova edizione di uno dei Festival musicali più importanti, seguiti e longevi al mondo (esordì infatti con Luigi Einaudi al Quirinale e Berlusconi che non aveva ancora iniziato a deliziare l’esigente pubblico delle navi da crociera con i suoi virtuosismi da usignolo) e ciò che ci fa discutere è una parrucca. Non importa se Drusilla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) di Alessandro Pezzininon perde l’occasione di dimostrare di avere uncon le. Praticamente in parallelo, Amadeus ha annunciato le co-conduttrici del Festival e la stampa ha ascoltato in anteprima i brani dei Big in gara. Risultato? Le canzoni non se le fila nessuno ma le falangi di tutti si contorcono impazzite nel dire la propria opinione su. Sta per iniziare la nuova edizione di uno dei Festival musicali più importanti, seguiti e longevi al mondo (esordì infatti con Luigi Einaudi al Quirinale e Berlusconi che non aveva ancora iniziato a deliziare l’esigente pubblico delle navi da crociera con i suoi virtuosismi da usignolo) e ciò che ci fa discutere è una parrucca. Non importa se...

