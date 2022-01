Calciomercato Cagliari, Aebischer in pugno: ora tutto su Bonazzoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù sono vicini dal chiudere il colpo Aebischer dallo Young Boys, poi si fionderanno su Bonazzoli Il Cagliari è riuscito a centrare l’obiettivo Aebischer dello Young Boys tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto a 500 mila euro a facili condizioni sulla base di 4 milioni. Un giocatore in più – come ricorda stamattina La Gazzetta dello Sport – che rappresenta un rinforzo importante per il tecnico Walter Mazzarri. Gli isolani, comunque, stanno pensando già al prossimo acquisto e le preferenze ricadono su Bonazzoli, giocatore della Sampdoria in prestito alla Salernitana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022): i rossoblù sono vicini dal chiudere il colpodallo Young Boys, poi si fionderanno suIlè riuscito a centrare l’obiettivodello Young Boys tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto a 500 mila euro a facili condizioni sulla base di 4 milioni. Un giocatore in più – come ricorda stamattina La Gazzetta dello Sport – che rappresenta un rinforzo importante per il tecnico Walter Mazzarri. Gli isolani, comunque, stanno pensando già al prossimo acquisto e le preferenze ricadono su, giocatore della Sampdoria in prestito alla Salernitana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

