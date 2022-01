Basket, Serie A1 2021/2022: Reggio Emilia corsara a Trieste, finisce 83-85 all’over time (Di domenica 16 gennaio 2022) Grandi emozioni tra Allianz Pallacanestro Trieste ed UNAHOTELS Reggio Emilia nella sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 2021/2022 di Basket. Alla fine, dopo un over time punto a punto, a prevalere sono gli Emiliani, che conquistano i tre punti con il punteggio finale di 83-85. I padroni di casa sembravano avere nelle proprie mani l’incontro al termine del terzo quarto, chiuso in vantaggio di sette lunghezze (55-48). Da qui però l’inerzia della partita è mutata. Gli uomini di Caja hanno iniziato ad alzare le loro percentuali in attacco e a non concedere più punti facili agli avversari nella propria metà campo. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 14^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Grandi emozioni tra Allianz Pallacanestroed UNAHOTELSnella sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato diA1di. Alla fine, dopo un overpunto a punto, a prevalere sono glini, che conquistano i tre punti con il punteggio finale di 83-85. I padroni di casa sembravano avere nelle proprie mani l’incontro al termine del terzo quarto, chiuso in vantaggio di sette lunghezze (55-48). Da qui però l’inerzia della partita è mutata. Gli uomini di Caja hanno iniziato ad alzare le loro percentuali in attacco e a non concedere più punti facili agli avversari nella propria metà campo. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 14^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E ...

