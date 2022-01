Australian Open 2022, Vincenzo Santopadre: “Matteo Berrettini è maturo e pronto, senza Djokovic la pressione sarà diversa” (Di domenica 16 gennaio 2022) Matteo Berrettini è pronto per dare il via alla sua avventura agli Australian Open 2022. Il tennista romano un anno fa, a Melbourne, si era dovuto fermare per colpa del ben noto infortunio agli addominali, che lo aveva condizionato anche nei mesi successivi. Nonostante questo il numero 7 del ranking ATP, ha vissuto un 2021 di primissimo livello, con un andamento davvero positivo nei tornei del Grande Slam. Sempre con una costante: essere eliminato da Novak Djokovic, per ben tre volte, con il fiore all’occhiello della finale di Wimbledon. Proprio il tennista serbo è stato il grande, suo malgrado, protagonista di queste settimane a Melbourne. Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini, ci racconta ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)per dare il via alla sua avventura agli. Il tennista romano un anno fa, a Melbourne, si era dovuto fermare per colpa del ben noto infortunio agli addominali, che lo aveva condizionato anche nei mesi successivi. Nonostante questo il numero 7 del ranking ATP, ha vissuto un 2021 di primissimo livello, con un andamento davvero positivo nei tornei del Grande Slam. Sempre con una costante: essere eliminato da Novak, per ben tre volte, con il fiore all’occhiello della finale di Wimbledon. Proprio il tennista serbo è stato il grande, suo malgrado, protagonista di queste settimane a Melbourne., coach di, ci racconta ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - missypippi : RT @ChanceGardiner: Chissà come saranno contenti gli sponsor che hanno pagato milioni agli Australian Open per fare vedere il loro marchio… - SolariPaolo : @AlanPanassiti Nel frattempo, all Australian Open … -