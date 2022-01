Vivere e formarsi in quella Milano è stato bellissimo

(Di domenica 16 gennaio 2022) «La miaera molto piccola», ammette Alberto Saibene, a pagina 76 di questo suo libro denso, documentato e affettuoso (fine Novecento Storie, luoghi e personaggi di una città che non c’è più, Edizioni Casagrande, pp. 153, e 22,00). Eppure in questa città-fazzoletto quanti incroci, quante frequentazioni, che intensità di vita sociale… L’indice dei nomi ne dà plastica evidenza: accuratamente compilato prende nove pagine e raccoglie ben 692 voci. La piccoladi Saibene in senso geografico è… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Dai libri di Rosellina Archinto a Bruno Munari, agli spettacoli del Piccolo... Alberto Saibene, classe 1965, racconta come in una fiaba personaggi e incroci di una città che non c'è più: Milano fine N ...Un nuovo studio condotto da scienziati che hanno utilizzato l'enorme supertelescopio radio cinese, ha rivelato che le stelle potrebbero nascere molto più velocemente di quanto previsto in precedenza.