Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 10:30 (Di sabato 15 gennaio 2022) Viabilità DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA FORMELLESE IN DIREZIONE Roma. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E NOMENTANA. RESTA PERTANTO CHIUSA AL TRANSITO LA CORSIA DI MARCIA E ISTITUITO IL DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022)DEL 15 GENNAIOORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA FORMELLESE IN DIREZIONE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E NOMENTANA. RESTA PERTANTO CHIUSA AL TRANSITO LA CORSIA DI MARCIA E ISTITUITO IL DIVIETO DI SORPASSO PER TUTTI ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Grottarossa (Longarone-Cassia) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico congestionato in via del Tecnopolo - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-01-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-01-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 01 - 2022 ore 08:30 PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI ...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 01 - 2022 ore 07:30 PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI ...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI ...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E...PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, PROSEGUONO FINO AL 31 GENNAIO I LAVORI DI ...SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E...