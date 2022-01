(Di sabato 15 gennaio 2022)al-19 nel gruppo squadra del. Lo ha reso noto lo stesso club lagunare tramite un comunicato ufficiale. “del club sono risultatial-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti isono stati prontamente posti in quarantena e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario“, si legge nella nota. SERIE A, I CALCIATORI: L’ELENCO COMPLETO SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++#Venezia, aumentano i contagi: quattro tesserati positivi al #COVID19+++ - zazoomblog : Venezia quattro tesserati positivi al Covid-19 - #Venezia #quattro #tesserati #positivi - mgpg07 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il Venezia FC comunica che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tampon… - TuttoMercatoWeb : Venezia, quattro tesserati positivi al Covid alla vigilia della gara casalinga contro l'Empoli - marcovarini : RT @sportface2016: +++#Venezia, aumentano i contagi: quattro tesserati positivi al #COVID19+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia quattro

Trivenetogoal

... alunghezze dalla zona Conference League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match ... Torino*, Sassuolo ed Empoli 28; Bologna* e Verona 27; Udinese** e Sampdoria 20; Spezia 19;* ...... ponendo fine alla striscia di sconfitte consecutive che durava daturni. I campani restano ... in occasione della vittoria sul. Un successo farebbe restare i biancocelesti in zona - ...Il Venezia comunica che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna ...“Il Venezia FC - si legge in una nota ufficiale - comunica che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna. I ...