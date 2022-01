Si scalda la Goggia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scalda Goggia

Zazoom Blog

Ieri Sofiaha fatto meglio di tutte nella seconda prova cronometrata della discesa di Altenmarkt: "Non ho mai vinto qui, ma non l'avevo fatto neanche a Lake Louise...". Oggi alle 10,45 la gara.L'invernoi cuori degli appassionati dello sci, visto che ai Mondiali di Cortina c'è lo ... Alla rassegna iridata in Italia manca la sfortunatissima Sofia, che si fa male e deve rinunciare ...Ieri Sofia Goggia ha fatto meglio di tutte nella seconda prova cronometrata della discesa di Altenmarkt: "Non ho mai vinto qui, ma non l’avevo fatto neanche a Lake Louise...". Oggi alle 10,45 la gara.E’ stato un 2021 unico e irripetibile. Funestato dal Covid, sì, ma a livello sportivo per l’Italia sono stati dodici mesi semplicemente da urlo. Di gioia, spesso e volentieri, e anche in quelle che po ...