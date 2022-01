“Sei tu”, Fabrizio Moro parla del brano in gara a Sanremo 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Scritto per il film “Ghiaccio” al cinema dal 7 febbraio. Il 4 febbraio in uscita il nuovo album “La mia voce” disponibile in pre-order dal 13 gennaio Dopo le vittorie nel 2007, tra le Nuove Proposte con il brano “Pensa” e, nel 2018, tra i big, con la canzone “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta, Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo proponendo in concorso il brano “Sei tu”. «”Sei tu” – racconta Fabrizio – l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dai mostri della depressione. L’amore è l’unica via d’uscita, sempre, per tutti …. È l’unica via d’uscita da questo vuoto Interiore creato dalla mancanza di certezze, dalla mancanza di abbracci, dal dubbio del domani, dalla mancanza di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 gennaio 2022) Scritto per il film “Ghiaccio” al cinema dal 7 febbraio. Il 4 febbraio in uscita il nuovo album “La mia voce” disponibile in pre-order dal 13 gennaio Dopo le vittorie nel 2007, tra le Nuove Proposte con il“Pensa” e, nel 2018, tra i big, con la canzone “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta,torna al Festival diproponendo in concorso il“Sei tu”. «”Sei tu” – racconta– l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dai mostri della depressione. L’amore è l’unica via d’uscita, sempre, per tutti …. È l’unica via d’uscita da questo vuoto Interiore creato dalla mancanza di certezze, dalla mancanza di abbracci, dal dubbio del domani, dalla mancanza di ...

