**Quirinale: Letta, 'nome Berlusconi il più divisivo che ci sia'** (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Quella del centrodestra è una scelta profondamente sbagliata, quella di candidare il capo politico più divisivo che possa esserci. Ogni capo politico è divisivo, ma quando pensiamo a Silvio Berlusconi è la storia di questi ultimi 25 anni è difficile pensare a un capo politico più divisivo di lui". Lo ha detto Enrico Letta a gruppi e Direzione Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Quella del centrodestra è una scelta profondamente sbagliata, quella di candidare il capo politico piùche possa esserci. Ogni capo politico è, ma quando pensiamo a Silvioè la storia di questi ultimi 25 anni è difficile pensare a un capo politico piùdi lui". Lo ha detto Enricoa gruppi e Direzione Pd.

Advertising

Agenzia_Ansa : Enrico Letta commenta l'indicazione di Silvio Berlusconi candidato al Quirinale per il centrodestra. 'Lo ripeto, il… - Adnkronos : #Letta: 'Andare oltre le bandiere, serve scelta condivisa di alto profilo'. - ilriformista : Matteo #Renzi sposa la linea #Letta (zio): il centrodestra deve mollare #Berlusconi e puntare ad un nome votabile d… - Italian : Quirinale: Letta, la presidenza non è di proprietà del centrodestra - lc71488535 : RT @LaStampa: Quirinale, Letta: “Il centrodestra non ha diritto di precedenza nella scelta del candidato al Colle” -