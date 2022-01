Quirinale, la sinistra ci vuole rifilare un altro cattocomunista (Di sabato 15 gennaio 2022) 00:00 Quirinale, il centrodestra candidata Berlusconi ma, parliamoci chiaro, i suoi alleati ci credono poco. Meloni e Salvini tornano vassalli. La sinistra va nel panico tentando di rifilarci l’ennesimo cattocomunista. 05:46 Il Consiglio di Stato boccia i vertici della Cassazione nominati dal Csm… 08:16 Massimo Gramellini sfotte la candidatura di Berlusconi al Colle. Il Domani di De Benedetti riesce a definirlo come il candidato più indegno. Se il Cav ce la dovesse fare godrei come un riccio solo per loro! 11:20 Covid, il Cts fa il duro e rifiuta di passare dal bollettino quotidiano a quello settimanale. Le Regioni non ci stano, ma neanche la realtà. 14:15 Il socialista Sanchez dà lezioni all’Italia sul Covid… 15:42 Caso Djokovic, Giuliano Ferrara continua con la difesa del tennista citando Umberto Eco… 16:30 Il caso pazzesco ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 gennaio 2022) 00:00, il centrodestra candidata Berlusconi ma, parliamoci chiaro, i suoi alleati ci credono poco. Meloni e Salvini tornano vassalli. Lava nel panico tentando di rifilarci l’ennesimo. 05:46 Il Consiglio di Stato boccia i vertici della Cassazione nominati dal Csm… 08:16 Massimo Gramellini sfotte la candidatura di Berlusconi al Colle. Il Domani di De Benedetti riesce a definirlo come il candidato più indegno. Se il Cav ce la dovesse fare godrei come un riccio solo per loro! 11:20 Covid, il Cts fa il duro e rifiuta di passare dal bollettino quotidiano a quello settimanale. Le Regioni non ci stano, ma neanche la realtà. 14:15 Il socialista Sanchez dà lezioni all’Italia sul Covid… 15:42 Caso Djokovic, Giuliano Ferrara continua con la difesa del tennista citando Umberto Eco… 16:30 Il caso pazzesco ...

