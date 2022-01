Pd | Letta | ' sala Direzione del Nazareno intitolata a Sassoli'

(Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Intitolare ladella, per noi, è una scelta naturale, venuta dal basso, la scelta migliore possibile". Enricoha aperto la riunione dellae dei Gruppi Pd con l'annuncio della decisione in ricordo di. "David ha rappresentato un nativo democratico, è stata la figura che più di tutte rappresenta quell'idea di democratico a tutto tondo. Ha sposato la causa del partito una volta che era nato, ha rappresentato al meglio questo profilo", ha detto

