Advertising

Eurosport_IT : Startlist delle italiane a Zauchensee ?? ???? 5 Sofia Goggia ???? 8 Nicol Delago ???? 13 Elena Curtoni ???? 16 Federica Br… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicol Nadia

La Gazzetta dello Sport

... ma seed Elena Fanchini si sono ormai ritirate, delle Curtoni è rimasta in gioco solo Elena dopo il ritiro di Irene, adesso è la volta delle sorelle Delago,, molto affiatate ...Sarà il giorno giusto per invertire la tendenza? Completano il gruppo azzurro Federica Brignone, Elena Curtoni,Delago,Delago, Francesca Marsaglia e Roberta Melesi. In chiave podio ...Doppio appuntamento con la velocità oggi per la Coppa del Mondo di sci. Ad Altenmarkt Sofia Goggia va a caccia del poker dopo aver vinto le tre discese di questa stagione (due a Lake Louise e una in V ...La bergamasca migliora la terza posizione di giovedì e si conferma come la favorita in vista della prova di coppa del mondo in programma sulle nevi austriache. Sottotono Brignone e Curtoni.